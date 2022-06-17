Глава сельской администрации на Алтае получил 120 тысяч штрафа за растрату

Глава администрации одного из сёл Бурлинского района признан виновным в растрате, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

В декабре 2019 года чиновник получил деньги на ремонт электрооборудования системы водоснабжения населения, но потратил всё на свои нужды.

«Используя служебное положение, он дал устное указание бухгалтеру изготовить авансовый отчёт, указав в нём факт якобы целевого расходования полученной суммы со ссылкой на несуществующий договор в качестве обоснования растраты», — рассказали в СК.

Суд в итоге оштрафовал главу села на 120 тысяч рублей.