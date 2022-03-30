Глава СКР поручил возбудить уголовное дело против барнаульской УК, которая незаконно собирала деньги с жителей частного сектора

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неправомерных действий управляющей компании в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес жильцов одного из частных секторов Барнаула стали поступать некие досудебные требования о срочном погашении долгов. Испуганным пенсионерам приходилось оплачивать счета на десятки тысяч рублей.

«Как выяснилось впоследствии, управляющая компания, выставлявшая денежные требования, никаких услуг жителям этого частного сектора не оказывала», — говорится в сообщении.

Ранее «Вести Алтай» сообщали, что барнаульская УК «Жилищные услуги» пыталась взыскать долги с жителей частного сектора между улицами Советской Армии и Антона Петрова за несуществующие услуги.