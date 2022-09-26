Глава Удмуртии заявил о 13 погибших при стрельбе в ижевской школе

В результате стрельбы в школе в Ижевске, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе девять детей, еще 23 человека, в том числе 20 детей, ранены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Тринадцать погибших на данный момент, девять из них — дети. 23 ранены, из их числа 20 детей», — заявил он.

Напомним, что ранее следователи установили личность преступника, напавшего на школу в Ижевске. Нападавший — мужчина 1988 года рождения. Ранее он проходил обучение в этой школе.

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Происшествия Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске

Следователи проводят обыски по месту жительства злоумышленника, изучают его личность, взгляды и окружение.