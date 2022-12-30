Глава СК РФ Бастрыкин следит за ходом расследования инцидента с бродячими собаками в Барнауле
Он поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных результатах расследования
30 декабря 2022, 12:23, Илья Звягинцев
Глава СК РФ Александр Бастрыкин следит за хором расследования о травмировании мальчика, который убегал от бродячих собак в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс».
Ранее сообщалось, что 21 декабря в микрорайоне «Дружный» 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак.
Ребенку помог случайный прохожий.
Представители регионального СК проверяют должностных лиц, в чьем ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными. Также проверку проводит прокуратура.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных результатах расследования.
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