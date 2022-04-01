Глыба снега рухнула на голову женщине в Новосибирске
Горожанку увезли на скорой
1 апреля 2022, 11:16, Никита Черников
В Новосибирске глыба снега рухнула на голову женщине, сообщает Mash Siberia.
Происшествие случилось 31 марта около 12:00 на проспекте Маркса. Горожанка шла вдоль жилого дома, как на неё внезапно обвалился подтаявший снег.
Очевидцы вызвали скорую. Уточняется, что до её приезда пострадавшая находилась в сознании.
В марте в алтайском городе Бийске глыба льда рухнула с крыши на голову прохожей.
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