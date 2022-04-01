Глыба снега рухнула на голову женщине в Новосибирске

В Новосибирске глыба снега рухнула на голову женщине, сообщает Mash Siberia.

Происшествие случилось 31 марта около 12:00 на проспекте Маркса. Горожанка шла вдоль жилого дома, как на неё внезапно обвалился подтаявший снег.

Очевидцы вызвали скорую. Уточняется, что до её приезда пострадавшая находилась в сознании.

В марте в алтайском городе Бийске глыба льда рухнула с крыши на голову прохожей.