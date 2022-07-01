Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Новоалтайске

Следственный комитет напомнил родителям о том, что нужно внимательнее следить за детьми. В пример плохого наблюдения СК привёл недавнюю ситуацию в Новоалтайске.

«29 июня 2022 года в городе Новоалтайске с 5-го этажа квартиры из окна выпал годовалый мальчик. Он находился дома с матерью. Ребёнку сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала его», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Новоалтайским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка.

Следователи отметили, что в большинстве подобных случаев причиной трагедии является невнимательность и недостаточная бдительность взрослых.