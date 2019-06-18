Годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа в Бердске, сообщает shraibikus.com.

Несчастный случай произошел в понедельник, 17 июня, в дневное время на улице Комсомольская. Мать ненадолго оставила ребенка без присмотра, не закрыв при этом окно.

Он взобрался на спинку дивана, а с нее залез на подоконник. Там малыш приподнялся, оперевшись о москитную сетку. Она не выдержала веса маленького горожанина, и он полетел вниз вместе с ней.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Он призывают не оставлять малышей без присмотра и закрывать окна в комнатах, где они находятся. Так, только в 2019 году в Новосибирской области произошло шесть подобных случаев.