Гонщик ралли "Дакар" насмерть сбил пожилого болельщика

Трагедия произошла на 82-м километре участка, который пролегает между Боливией и Аргентиной. К месту аварии прибыли врачи, но медикам оставалось только констатировать смерть болельщика.

Погибшему было 63 года, его сбил французский гонщик Лионел Бодом. Смертельное происшествие стало 64-м в истории гонки с 1979 года. Среди погибших было 23 гонщика.



Это уже второй случай в 2016 году, когда спортсмены врезаются в зрителей. На старте гонки китаец Гуо Мейлинг въехал в толпу болельщиков. В результате восемь человек получили травмы. В том числе пострадали три ребенка и беременная женщина.



Ралли "Дакар" было основано в 1978 году. До 2009 года гонка финишировала или стартовала в столице Сенегала - Дакаре. После скандала с отменой "Дакара-2008" из-за угрозы террористических актов соревнования на неопределенное время были перенесены в Южную Америку, пишет РБК.