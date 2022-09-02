Горячая алтайская девушка помяла ногами такси, выясняя отношения с парнем

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении девушки, повредившей машину такси, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Горно-Алтайска, которому на 11 тысяч рублей испортили автомобиль Toyota Vista.

«23-летняя жительница Майминского района в состоянии алкогольного опьянения познакомилась на улице города с молодым человеком. Однако общение между ними сразу же не заладилось и переросло в словесный конфликт», — рассказали в ведомстве.

Парень вызвал такси и намеревался уехать. Однако сельчанка в порыве злости нанесла несколько ударов ногой по двери автомобиля.

Девушке за «умышленное повреждение чужого имущества» грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее в Барнауле девушка ударила парня в лицо «розочкой».