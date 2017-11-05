Горящий трамвай прокатился по улицам Хабаровска

Фото: youtube.com

Жители Хабаровска засняли на видео, как по улицам города едет полыхающий трамвай. Ролик был опубликован на YouTube-канале издания "Амур-медиа", передает РИА Новости.

Уточняется, что общественный транспорт загорелся около 9:00 в районе городской клинической больницы №10.

Позднее очевидцы запечатлели на видео практически полностью потушенный трамвай.

По данным канала "360 градусов," пострадавших в результате инцидента нет.

Причины возгорания в данный момент устанавливаются.