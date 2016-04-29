Горящую атомную подводную лодку временно затопили в Вилючинске – СМИ
Пожар на субмарине произошел из-за вертикальной разрезки прочного и легкого корпуса лодки при подготовке к ее утилизации
Фото: Global look press
Горящую атомную подлодку в Вилючинске на Камчатке погрузили под воду, чтобы полностью потушить пожар, который возник между корпусами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, лодку притопили и она находится под водой.
Источник уточнил, что на судне произошло возгорание обшивки на площади 30 квадратных метров. Причиной пожара стала вертикальная разрезка прочного и легкого корпусов подлодки.
"Российская газета" добавляет, что в момент пожара на субмарине не было атомной энергетической установки и оружия, поскольку подлодку вывели из состава Военно-морского флота в 1998 году. Ее передали для утилизации на предприятие промышленности.