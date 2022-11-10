Госдума освободила выплаты мобилизованным от НДФЛ

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон с поправками в Налоговый кодекс из бюджетного пакета. Как сообщает РИА Новости, выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ.

Также подоходным налогом не будут облагаться суточные командированным на новые территории.

Отдельно законопроект освобождает граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей от госпошлины при получении ряда документов: российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, регистрационных документов и знаков на транспортные средства, при государственной регистрации юрлиц и ИП на указанных территориях.