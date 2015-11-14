Гостиницу "Космос" в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Фото, видео

Около тысячи постояльцев гостиницы "Космос" эвакуированы после звонка с сообщением о заложенной бомбе. Как сообщает РИА Новости, информация о взрывном устройстве появилась вечером в субботу, 14 ноября. На данный момент здание обследуют кинологи.

Гостиница Космос прямо сейчас. Одна машина пожарных, грузовик спасателей, несколько машин полиции. И приехала машина с мигалкой зачем-то Posted by Ilya Klishin on 14 ноября 2015 г.

По сообщениям очевидцев, на территории парковки "Космоса" находится множество пожарных машин и "скорых". Также в момент эвакуации в гостинице проходило шоу "Уральских пельменей", зрители и артисты эвакуированы. Момент просьбы встать и покинуть здания во время концерта попал в трансляцию Periscope одной из зрительниц. "Это не прикол, нас всех действительно эвакуируют из здания", – комментирует происходящее девушка. По сообщениям технического персонала, причины эвакуации не озвучивались.

#уральскиепельмени #эвакуация #бкзкосмос A photo posted by Angelina (@trofimenkoa) on Nov 14, 2015 at 12:15pm PST

Гостиничный комплекс "Космос" является самым крупным в стране благодаря номерному фонду из 1777 объектов размещения и занесен в Книгу рекордов России.