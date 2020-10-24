Гражданин России погиб при обстреле города Гянджи

Подросток скончался в больнице

24 октября 2020, 17:24, Илья Звягинцев

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели гражданина России во время обстрела города Гянджи. Информация появилась на официальном сайте ведомства. 

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По данным Генпрокуратуры, Артур Владимирович М. 2007 года рождения получил ранения при нанесении удара по населенному пункту армянскими военными. 24 октября он скончался в медицинском учреждении. 

В ведомстве добавили, что в субботу Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны, пишет РБК. В результате атаки погиб подросток 2004 года рождения. 

Ранее в Кремле сообщили, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия участников конфликта – Азербайджана и Армении.

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