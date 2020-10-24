Гражданин России погиб при обстреле города Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели гражданина России во время обстрела города Гянджи. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Новости

Политика Песков прокомментировал возможное введение российских миротворцев в Нагорный Карабах

По данным Генпрокуратуры, Артур Владимирович М. 2007 года рождения получил ранения при нанесении удара по населенному пункту армянскими военными. 24 октября он скончался в медицинском учреждении.

В ведомстве добавили, что в субботу Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны, пишет РБК. В результате атаки погиб подросток 2004 года рождения.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия участников конфликта – Азербайджана и Армении.