Группа туристов с тремя детьми пропала во время похода в горы в Сочи

Группа из пяти туристов, в том числе троих детей, пропала в районе хребта Ажек в Сочи во время похода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного (ЮРПСО) отряда МЧС России.

Отмечается, что сообщение поступило в экстренные службы в ночь с воскресенья на понедельник, 3 октября. Группа туристов, отправившаяся в поход на популярном российском курорте, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидали.

«Сегодня в 05:40 в спасательный отряд МЧС позвонила женщина и сообщила, что 1 октября её муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район хребта Ажек. Домой туристы должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае — 3 октября), но пока на связь не вышли», — заявили в ЮРПСО.

Отмечается, что связаться с руководителем группы также не удалось из-за сильных дождей. Дежурная смена спасателей уже выдвинулась на поиски туристов.