Группировка иностранцев торговала на Алтае сертификатами о знании русского языка
В Горном Алтае задержали трёх граждан Узбекистана, наладивших бизнес по продаже иностранцам поддельных документов о знании русского языка
На эту троицу организаторов незаконной миграции вышли в Республике Алтай оперативники из полиции и ФСБ, сообщает региональная прокуратура.
Следствие обвиняет арестованных узбекистанцев в том, что они подделали фиктивные документы для 18 иностранных граждан, среди которых были как их земляки, так и представители Азербайджана и Таджикистана.
Один из подозреваемых, по версии следствия, получал от клиентов копии паспортов, а двое других изготавливали поддельные бланки сертификатов. Эти документы помогали иностранцам проходить необходимые процедуры на получение прав на проживание и работу на территории России.
Сейчас двое подозреваемых находятся в СИЗО, а один — под домашним арестом. Максимальный срок, который могут получить задержанные по статье об организации незаконной миграции, — до семи лет лишения свободы.