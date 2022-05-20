Группировка иностранцев торговала на Алтае сертификатами о знании русского языка

На эту троицу организаторов незаконной миграции вышли в Республике Алтай оперативники из полиции и ФСБ, сообщает региональная прокуратура.

Следствие обвиняет арестованных узбекистанцев в том, что они подделали фиктивные документы для 18 иностранных граждан, среди которых были как их земляки, так и представители Азербайджана и Таджикистана.

Один из подозреваемых, по версии следствия, получал от клиентов копии паспортов, а двое других изготавливали поддельные бланки сертификатов. Эти документы помогали иностранцам проходить необходимые процедуры на получение прав на проживание и работу на территории России.

Сейчас двое подозреваемых находятся в СИЗО, а один — под домашним арестом. Максимальный срок, который могут получить задержанные по статье об организации незаконной миграции, — до семи лет лишения свободы.