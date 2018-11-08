Груженый КамАЗ протаранил толпу пешеходов в Петрозаводске

Фото: news.vtomske.ru

Груженный каменными блоками КамАЗ протаранил толпу пешеходов, которые переходили дорогу по переходу в Петрозаводске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на городскую ГИБДД.

Инцидент произошел в четверг, 8 ноября, около 14:00 по московскому времени. Грузовик врезался в пешеходов, переходивших дорогу на улице Ключевой на разрешающий сигнал светофора. В результате 50-летняя женщина была доставлена в больницу. Данных о других пострадавших нет.

Отмечается, что дорогу в момент инцидента переходили свыше десяти человек, когда в них врезался "КамАЗ". После столкновения грузовик еще несколько метров ехал по трассе до полной остановки.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.