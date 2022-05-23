Груженый лесозов сошел с трассы и перевернулся в Алтайском крае

Груженный лесовоз сошел с Чуйского тракта в Алтайском крае и перевернулся. Кадры с места происшествия опубликовало сообщество «Регион-22 Барнаул».

По предварительным данным, водитель остался жив. Согласно снимку, на месте работают медики. Информация о происшествии уточняется.

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Происшествия Уголовное дело возбудили после гибели четырехлетнего мальчика в ДТП с пьяной автомобилисткой в Горном Алтае

Напомним, что в Республике Алтай следователи завели уголовное дело после гибели четырёхлетнего мальчика в ДТП в селе Ильинка Шебалинского района. По данным следователей, 20-летняя пьяная жительница, не имея водительских прав, ехала на иномарке Toyota Carina, однако на повороте не справилась с управлением и машина слетела в кювет, где затем опрокинулась.

Четырёхлетний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, сидящего на переднем пассажирском сиденье, вылетел через лобовое стекло и погиб на месте происшествия.