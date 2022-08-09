Грузовик и микроавтобус «лоб в лоб» столкнулись на Новосибирской трассе
Водитель и все десять пассажиров микроавтобуса попали в больницу с различными травмами
9 августа 2022, 11:23, Илья Звягинцев
Жёсткое ДТП с участием микроавтобуса произошло в Новосибирской области. Автобус с пассажирами «лоб в лоб» столкнулся с грузовиком.
Инцидент произошёл поздним вечером 8 августа на 96-м километре трассы К-17Р в Ордынском районе.
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что на момент происшествия в автобусе находился водитель и 10 пассажиров.
В результате столкновения 11 человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Для ликвидации последствий происшествия всего задействовано 29 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 3 единицы техники.
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