Грузовик упал с моста на железную дорогу в Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Грузовик Iveco свалился с моста на железную дорогу в Свердловской области на 60-м километре автодороги "Екатеринбург — Реж — Алапаевск". Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в понедельник около 03:00 (01:00 по московскому времени). В сообщении сказано, что водитель грузовика ехал по путепроводу через железнодорожный переезд, а затем внезапно авто съехало к краю моста, пробило защитное ограждение и опрокинулось на железную дорогу.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что после аварии кабина грузовика загорелась. Огонь потушили в течение трех минут.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика его госпитализировали в больницу города Реж.

В данный момент приостановлено движение поездов. "На месте ДТП находятся пожарные: 1 единица техники, 3 человека личного состава, аварийно восстановительный поезд", — добавили в пресс-службе ведомства.