Грузовой автомобиль загорелся в Барнауле неподалёку от здания № 47 на улице Трактовой. Как сообщает “Инцидент Барнаул”, в ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, что существовала угроза распространения огня на рядом стоящие постройки.

Благодаря оперативным действиям спасателей угроза снята, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, 30 января человек погиб при пожаре, который произошёл в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова, 222.