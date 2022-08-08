Губернатор Белгородской области подарил Путину шоколадку с мальчиком «Алешей»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад «Алешка», рассказав историю мальчика, который встречал участвующих в российской спецоперации на Украине солдат.

«У нас мальчик, когда началась специальная военная операция, — мальчик живёт в Весёлой Лопани, — он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Когда они шли, он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял, и выложили в интернет. И удивительно, такое простое, искреннее желание ребёнка, а движение прокатилось по всей стране», — цитирует его слова РИА Новости.

Гладков подчеркнул, что во время поездки в подшевный региону район ЛНР, он видел колонны машин с изображением Алеши. По его словам, это «чисто народная история», которую никто специально не пиарил.