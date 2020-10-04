Губернатор Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал уволить должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе. Заявление он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их – сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", – сказал он.

Также губернатор еще раз поблагодарил неравнодушных жителей края, которые сообщили о загрязнении.

Как ранее писал amic.ru, Следственный комитет начал проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива Камчатского края. По данным Минприроды, загрязнение нефтепродуктами выявили на нескольких участках залива.