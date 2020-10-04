Губернатор Камчатки пообещал увольнять за замалчивание ситуации с загрязнением

Глава региона готов выступить как против местных чиновников, так и против федеральных структур

4 октября 2020, 10:14, Никита Бородкин

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал уволить должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Авачинском заливе. Заявление он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их – сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", – сказал он.

Также губернатор еще раз поблагодарил неравнодушных жителей края, которые сообщили о загрязнении.

Как ранее писал amic.ru, Следственный комитет начал проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива Камчатского края. По данным Минприроды, загрязнение нефтепродуктами выявили на нескольких участках залива.

СК начал проверку по факту массовой гибели морских животных на Камчатке

СК начал проверку по факту массовой гибели морских животных на Камчатке

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