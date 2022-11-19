Губернатор Сахалина пообещал помощь пострадавшим в доме, где обрушились пять этажей от взрыва газа

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вылетел в посёлок Тымовское, где произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Инцидент случился в 05:03 мск в доме по ул. Библиотечной, 6а. В результате произошло обрушение с пятого по первый этаж.

«Есть пострадавшие, им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, включая медиков. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов. Администрация муниципального образования сформировала оперативный штаб. В ближайшее время в Тымовское из Южно-Сахалинска вылетит авиаборт санавиации, а также вертолёт МЧС России. Вместе со мной самолётом МЧС России в Тымовский район срочно вылетают заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева», — написал Лимаренко.

Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры: спальные места, горячее питание, вода и другое необходимое.

Сейчас специалисты разбирают завалы дома. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек.