В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений после стрельбы в детсаду

Ульяновский губернатор Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Поводом к проверке стала стрельба в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области. Днем 26 апреля неизвестный ворвался в детсад во время тихого часа и застрелил двух детей, воспитательницу, а затем покончил с собой.

Власти Ульяновской области подтвердили гибель четырех человек.