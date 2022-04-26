В Ульяновской области проверят безопасность образовательных учреждений после стрельбы в детсаду
Провести внеплановую проверку поручил губернатор Алексей Русских
26 апреля 2022, 18:15, Павел Запруднов
Ульяновский губернатор Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Поводом к проверке стала стрельба в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области. Днем 26 апреля неизвестный ворвался в детсад во время тихого часа и застрелил двух детей, воспитательницу, а затем покончил с собой.
Власти Ульяновской области подтвердили гибель четырех человек.
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