Химикат, ответственный за смерть пяти вейперов, нашли в США

Ученые установили, что убить людей мог витамин

9 сентября 2019, 14:58, Илья Звягинцев

Чиновники системы здравоохранения утверждают, что нашли химикат, из-за которого 5 человек погибли и 450 попали в больницу, сообщают "Известия"

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Смертельно опасным веществом может быть витамин E. Обычно он полезен для человека, но в газообразном состоянии способен составлять соединения, не все из которых безобидны. 

Этот вид витамина Е обнаруживали только в смесях для вейпов, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК), или, иначе говоря, марихуану. В никотиновых смесях он отсутствует.

Медики рекомендуют воздержаться от курения вейпов. 

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