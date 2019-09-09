Химикат, ответственный за смерть пяти вейперов, нашли в США
Ученые установили, что убить людей мог витамин
9 сентября 2019, 14:58, Илья Звягинцев
Чиновники системы здравоохранения утверждают, что нашли химикат, из-за которого 5 человек погибли и 450 попали в больницу, сообщают "Известия".
Смертельно опасным веществом может быть витамин E. Обычно он полезен для человека, но в газообразном состоянии способен составлять соединения, не все из которых безобидны.
Этот вид витамина Е обнаруживали только в смесях для вейпов, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК), или, иначе говоря, марихуану. В никотиновых смесях он отсутствует.
Медики рекомендуют воздержаться от курения вейпов.
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