Хоккеист 2008 года рождения скончался после попадания шайбы в грудь
Врачи оказали мальчику необходимую помощь и смогли запустить его сердце, но в больнице он умер
12 августа 2022, 15:54, Илья Звягинцев
11 августа в результате несчастного случая погиб юный хоккеист системы Санкт-Петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Во время выполнения одного из упражнений в грудь 14-летнего мальчика попала шайба. Командный врач сразу вызвал скорую помощь, а также оказал пострадавшему необходимую помощь. Сердце подростка запустили и доставили его в больницу, однако в медицинском учреждении он скончался.
Представители хоккейного клуба выразили соболезнования семье подростка.
«Клуб окажет всю необходимую помощь семье погибшего, а также проведёт внутреннее расследование всех обстоятельств произошедшего», — отметили в СКА.
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