Хоккеист 2008 года рождения скончался после попадания шайбы в грудь

11 августа в результате несчастного случая погиб юный хоккеист системы Санкт-Петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Во время выполнения одного из упражнений в грудь 14-летнего мальчика попала шайба. Командный врач сразу вызвал скорую помощь, а также оказал пострадавшему необходимую помощь. Сердце подростка запустили и доставили его в больницу, однако в медицинском учреждении он скончался.

Представители хоккейного клуба выразили соболезнования семье подростка.