Хоккеист тагильского клуба ''Спутник'' умер после тренировки

23-летний хоккеист тагильского клуба ''Спутник'' Сергей Симонов умер после операции в больнице №1 Нижнего Тагила в четверг, 7 января. Его госпитализировали после тренировки, пишет ''Комсомольская правда''.

Мужчина жаловался на боли в районе селезенки. Точная причина смерти пока не установлена. По факту смерти Симонова началась доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование. Также будут устанавливаться и опрашиваться возможные очевидцы происшествия.

Юрист Высшей хоккейной лиги вылетит в Нижний Тагил для того, чтобы принять участие в заседании комиссии по несчастным случаям. При желании родители также имеют право в нем участвовать. Они приедут в город в районе 10 января, пишет ТАСС.