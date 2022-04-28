Холдинг VK купит «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости»

Компания VK купит у «Яндекса» сервисы «Новости» и «Дзен». Как сообщает пресс-служба компании, сейчас сделку должны согласовать корпоративные и регулирующие органы.

В частности, стороны должны дождаться одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы. Сумма сделки и детали условий договора пока неизвестны.

Напомним, что о планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» стало известно еще в марте. Как рассказывали в компании, в условиях «усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации» организация решила сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов. Кроме того, существует мнение, что «Яндекс.Новости» вызывают «много критики со всех сторон».

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Общество «Яндекс» планирует продать «Дзен» и «Новости»

Переговоры велись сразу с несколькими покупателями, однако ключевым сразу был назван холдинг VK. При этом сама идея продать сервисы, по словам некоторых источников, возникла еще пять лет назад, однако к прошлой осени к этому вопросу «вернулись вновь».