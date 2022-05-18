Хозяин барнаульского дворца спорта заявил о вымогательстве денег в Кузбассе

Новокузнецкие правоохранители завели уголовное дело по факту вымогательства денег у барнаульского бизнесмена, сообщает НГС42.

Барнаульская строительная компания «Арена», гендиректором которой является Михаил Дроздов, занималась реконструкцией ледового дворца в Новокузнецке — «Арены кузнецких металлургов». Ремонт домашней площадки клуба «Металлург», выступающего в КХЛ, должен был проходить в три этапа. На первых двух работала фирма Дроздова, но в конце марта 2022 года заказчик отказался от услуг барнаульской «Арены».

Как вымогали деньги у барнаульца. Версия потерпевшего

Как рассказал журналистам сайта НГС42 сам Михаил Дроздов, накануне расторжения контракта он обратился к правоохранителям, заявив, что у него вымогает деньги некий Юрий Кулебакин, ведущий специалист фирмы «Центр содействия застройщикам» из Кемерова.

Новости

Недвижимость Барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь"

По словам Дроздова, кемеровская фирма проводила контроль за выполнением второго этапа реконструкции новокузнецкого дворца. Барнаульский бизнесмен утверждает, что Кулебакин без оснований не подписывал акты о приёмке работ и якобы требовал за это вознаграждение.

Эти переговоры Михаил Дроздов записал и передал заказчику, то есть в мэрию Новокузнецка. Но там, по словам барнаульца, вместо того чтобы помочь решить проблему с подписями, рассказали об этих записях самому Юрию Кулебакину. И тот, по словам Дроздова, приложил усилия для срыва сроков сдачи второго этапа реконструкции стадиона.

Разрыв контракта и заявление в ФАС

Тогда-то гендиректор «Арены» и решил обратиться к правоохранителям. 23 марта, рассказывает Дроздов, сотрудники ФСБ задержали Кулебакина при передаче денег. А уже на следующий день власти Новокузнецка разорвали контракт с барнаульской фирмой и объявили тендер на поиск нового подрядчика на завершающий этап работ в ледовом дворце.

В СМИ Кузбасса при этом писали, что это по вине алтайского подрядчика, который ранее возводил и реконструировал ледовые дворцы на Алтае, в Бурятии и Пензенской области, были сорваны сроки второго этапа.

Новый подрядчик был определён по конкурсу, им оказалась местная фирма. Однако барнаульские строители решили просто так не сдаваться и подали жалобу в антимонопольную службу.

17 мая губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв просил главу администрации Новокузнецка Сергея Кузнецова рассказать, как идут дела с ремонтом «Арены кузнецких металлургов», пишет «МК». Мэр доложил, что «нам не дают работать те люди, которые делали два этапа».

По словам Кузнецова, 16 мая в ФАС прошло первое слушание по жалобе барнаульской компании, там взяли паузу, новое слушание должно пройти 18 мая.

Что известно об уголовном деле

По поводу уголовного дела Кулебакина местная полиция отказалась давать комментарии кузбасским журналистам. Однако Михаил Дроздов утверждает, что оно заведено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (до семи с половиной лет лишения свободы). Кроме того, Дроздов пожаловался в прокуратуру на действия сотрудника Центра содействия застройщиков.

В этой кемеровской фирме говорят, что Юрий Кулебакин у них больше не работает, а о том, что он занимался чем-то противоправным, не знали.