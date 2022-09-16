«Хозяйка сама подожгла». Подробности крупного пожара в частном секторе Барнаула

В Барнауле хозяйка дома подожгла своё жильё, сообщает «Барнаул 22».

Напомним, пожар произошёл 15 сентября в частном жилом доме № 13 по улице Алейской. Площадь возгорания составила около 60 кв. метров. С огнём боролись 5 автоцистерн и 26 пожарных. Дом сгорел полностью.

«Хозяйка сама подожгла, медработники увезли её в психиатрическую больницу», — рассказали местные жители.