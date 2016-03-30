ИГ взяло на себя ответственность за подрыв красноярских полицейских

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Ответственность за подрыв автоколонны МВД с полицейскими из Красноярска в Дагестане на себя взяли боевики одной из ячеек запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает 30 марта РИА Новости со ссылкой на Reuters. Утверждается, что к подрыву причастна местная ячейка ИГ.

Напомним, что автоколонна МВД с сотрудниками полиции, прибывшими в Дагестан, была подорвана вечером 29 марта на федеральной трассе "Кавказ" неподалеку от Махачкалы.

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Известно, что в момент движения автоколонны прогремело два взрыва, в результате которых один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще двое получили ранения.