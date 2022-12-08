«Империя» в огне. На Алтае загорелся мебельный магазин
От огня в сельском магазине пострадала кочегарка и часть крыши
8 декабря 2022, 08:25, Илья Звягинцев
7 декабря серьёзный пожар произошёл в селе Улаган в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10 часов 47 минут. Когда пожарные прибыли на место, из-под крыши мебельного магазина «Империя» проглядывали языки пламени.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, людей в момент возгорания внутри не было. Пострадавших в результате пожара нет.
Огонь повредил помещение кочегарки местного магазина, а также часть крыши.
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