«Империя» в огне. На Алтае загорелся мебельный магазин

7 декабря серьёзный пожар произошёл в селе Улаган в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10 часов 47 минут. Когда пожарные прибыли на место, из-под крыши мебельного магазина «Империя» проглядывали языки пламени.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров, людей в момент возгорания внутри не было. Пострадавших в результате пожара нет.

Огонь повредил помещение кочегарки местного магазина, а также часть крыши.