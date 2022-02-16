Иностранца осудили за то, что он привез в Барнаул наркотики под видом кофейных зерен

В Барнауле иностранца осудили за то, что он пытался провезти наркотики в Россию. О хитром способе, придуманном туристом, и наказании, которое он понёс, рассказали в региональном ЛУ МВД.

44-летний мужчина купил наркотик у железнодорожного вокзала в одном из городов Европы и сел с ним в самолёт. Перед тем как вылететь к родственникам, свою покупку он замаскировал под кофейные зёрна.

В аэропорту Барнаула иностранца задержали сотрудники ФСБ. Служебная собака унюхала в пачке кофе подозрительные вещества. Оказалось, что с собой турист провозил 2,53 грамма гашиша.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а суд признал его виновным. Иностранцу назначили наказание в виде пяти лет условного срока.

Ранее сообщалось, что в Барнауле наркоторговцы случайно сожгли дверь священника, когда искали закладчика.