Иностранца осудили за то, что он привез в Барнаул наркотики под видом кофейных зерен

Служебная собака заинтересовалась багажом мужчины и отыскала в пачке кофе запрещённые вещества

16 февраля 2022, 09:06

В Барнауле иностранца осудили за то, что он пытался провезти наркотики в Россию. О хитром способе, придуманном туристом, и наказании, которое он понёс, рассказали в региональном ЛУ МВД.

44-летний мужчина купил наркотик у железнодорожного вокзала в одном из городов Европы и сел с ним в самолёт. Перед тем как вылететь к родственникам, свою покупку он замаскировал под кофейные зёрна.

В аэропорту Барнаула иностранца задержали сотрудники ФСБ. Служебная собака унюхала в пачке кофе подозрительные вещества. Оказалось, что с собой турист провозил 2,53 грамма гашиша.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а суд признал его виновным. Иностранцу назначили наказание в виде пяти лет условного срока.

Ранее сообщалось, что в Барнауле наркоторговцы случайно сожгли дверь священника, когда искали закладчика.

Священнику из Барнаула по ошибке подожгли дверь наркоторговцы, которые искали пропавшего закладчика

Священнику из Барнаула по ошибке подожгли дверь наркоторговцы, которые искали пропавшего закладчика

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