Интервью очевидца гибели пациента в белгородской больнице. Видео

Белгородский портал belive.ru разместил интервью с очевидцем происшествия в белгородской больнице №2 и вдовой погибшего. Как ранее сообщало ИА "Амител", в результате происшествия погиб пациент Евгений Вахтин. Александр Авилов, очевидец избиения, сопровождал Вахтина во время посещения больницы. Медсестра пожаловалась на Евгения врачу, который и нанес страшные удары.







Трагедия произошла 29 декабря. Но резонанс в СМИ получила после того, как телеканал "360 Подмосковье" опубликовал видео с камеры наблюдения в кабинете. На нем видно как врач заходит в комнату, где его коллеги принимают пациента. Он ударяет его, мужчина падает на пол и больше не встает. Вскрытие показало, что пациент получил черепно-мозговую травму от удара головой об пол.



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