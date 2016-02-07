Иракский мигрант изнасиловал десятилетнего мальчика в столице Австрии

Мигрант из Ирака в одном из столичных австрийских бассейнов изнасиловал десятилетнего мальчика, пишет "Интерфакс".

По данным местных СМИ, инцидент произошел 2 декабря. 20-летний выходец из Ирака затащил ребенка в раздевалку, где изнасиловал его. После этого мужчина спокойно вернулся в бассейн и продолжил плавать и прыгать с вышки. Пострадавший мальчик обратился к спасателям, а они вызвали полицию.

Прибывшие правоохранители задержали преступника, ребенка госпитализировали. Мигрант объяснил стражам порядка, что поддался импульсу, поскольку четыре месяца не занимался сексом, а также добавил, что в Ираке у него остались жена и дети. При этом он назвал свой поступок "большой ошибкой". Когда у него спросили, является ли секс с маленькими мальчиками в Ираке преступлением, мужчина сказал, что такие вещи запрещены по всему миру.

Агентство подчеркивает, что полиция не сразу раскрыла подробности инцидента, чтобы защитить жертву. Когда слухи о произошедшем появились в социальных сетях, полиция Австрии заявила, что они должны быть аккуратнее, когда речь идет о мигрантах, поскольку "они многое пережили", но пообещали не давать преступникам никаких поблажек.

Подчеркивается, что в Германии мигрантам запретили появляться во многих бассейнах после жалоб посетителей на их поведение.

Фото: domaniandriese.it