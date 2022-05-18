Ищущего клады мужчину с металлоискателем задержали на пожарище в Алтайском крае

Сейчас с кладоискателем работают полицейские, сообщает региональное Минприроды. Если правоохранители докажут, что мужчина умышленно отжигал траву, то ему либо выпишут штраф по административному делу (до 5000 рублей), либо накажут по уголовному законодательству, а также потребуют возмещения ущерба от огня.

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По словам специалистов Минприроды, ранее уже были зафиксированы случаи, когда ищущие клады люди выжигали траву у брошенных деревень, чтобы было легче работать на голой земле с металлоискателями: прибор не путается в сухой траве и погибают клещи. Однако огонь от пожаров по полям и лугам от брошенных посёлков уходил на земли Гослесфонда.

В этот раз подозреваемого задержали лесники на месте свежего пожарища, от которого выгорел овраг и прилегающие к нему участки.