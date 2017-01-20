Исполнительницу хита "Ламбада" убили в Бразилии – СМИ

Фото: libertatea.ro

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве исполнительницы знаменитой "Ламбады" Лоалвы Браз. Ранее тело певицы нашли в ее сгоревшей машине, пишет РИА Новости со ссылкой на Globo.

Агентство пишет, что задержанный Уолас Виейра являлся сотрудником гостиницы, где жила 63-летняя исполнительница, однако был уволен. Следствие предполагает, что на преступление мужчина пошел из мести.

По данным полиции, утром в четверг, 19 января, в гостиницу, где жила Браз, проникли не менее двух преступников. Сотрудники заведения слышали крики, но не смогли помочь певице. Неизвестные похитили женщину и увезли ее на авто. Позже обгоревшее тело Браз нашли в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

Браз являлась солисткой французской группы Kaoma, которая в 1989-м выпустила песню "Ламбада", принесшую ей известность. Всего на счету певицы свыше 80 золотых и платиновых дисков. В составе группы она записала три студийных альбома, еще три пластинки певица выпустила в сольной карьере.