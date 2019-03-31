Истребитель МиГ-27 потерпел крушение в Индии

В Индии произошло очередное авиапроисшествие, сообщают "Известия".

Потерпел крушение военный истребитель МиГ-27. ЧП случилось неподалеку от города Джодхпур.

Подробности того, как разбился самолет, не приводятся. Известно, что он выполнял плановый полет.

Пилот успел катапультироваться.

Это не первое загадочное крушение истребителя Индии. Так, два года назад МиГ-27 протаранил жилой дом.