Из-за сообщений о минировании в регионах России второй день подряд эвакуируют школы

Из школ Саратова в четверг, 13 января, эвакуировали учеников после сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Администрация Саратова отменила занятия во всех школах города.

По данным местных СМИ, поступило несколько сообщений об угрозе взрыва в образовательных учреждениях города. Всего в Саратове действуют 136 школ.

В среду, 12 января, аналогичный случай произошёл в Екатеринбурге, где из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 из 163 школ города. Информацию о минировании во всех учреждениях оставил один пользователь, пишут в социальных сетях.