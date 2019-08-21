Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней
56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Как установлено следствием, мужчина 4 августа увел ребенка с детской площадки под предлогом "купить сладости и покатать на аттракционах". Затем он завел пострадавшую во двор, где совершил действия сексуального характера.
Маленькая горожанка почти сразу же после этого рассказала о случившемся продавщице ближайшего магазина, которая вызвала полицейских.
После изучения записей камер видеонаблюдения подозреваемого задержали. Примечательно, что ранее он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.
Рецидивист заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.