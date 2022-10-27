Изрезанное тело 12-летней девочки нашли в российском хуторе
Возбуждено уголовное дело
27 октября 2022, 16:06, Никита Черников
В Ростовской области нашли тело 12-летней девочки, сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент случился на территории хутора Тереховского Усть-Донецкого района. На трупе обнаружены множественные колото-резаные раны и черепно-мозговая травма.
Уголовное дело возбудили по статье об убийстве малолетнего. Преступника ищут.
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