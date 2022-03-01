Кадыров сообщил о погибших на Украине уроженцах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о потерях среди уроженцев республики, которые участвуют в спецоперации на территории Украины. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

По словам Кадырова, два человека погибли, а ещё шестеро получили ранения разной степени тяжести.

“Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии”, — написал Кадыров.

Он добавил, что погибшие выбрали “быть героями” и выполнили приказ по минимизированию жертв среди гражданских.

Ранее в Минобороны РФ впервые рассказали о потерях среди российских военных на территории Украины. Конкретную цифру представители министерства не назвали.