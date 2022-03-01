Кадыров сообщил о погибших на Украине уроженцах Чечни
По его словам, эти люди сами выбрали свою профессию и решили отдать жизнь
1 марта 2022, 10:18, Илья Звягинцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о потерях среди уроженцев республики, которые участвуют в спецоперации на территории Украины. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.
По словам Кадырова, два человека погибли, а ещё шестеро получили ранения разной степени тяжести.
“Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии”, — написал Кадыров.
Он добавил, что погибшие выбрали “быть героями” и выполнили приказ по минимизированию жертв среди гражданских.
Ранее в Минобороны РФ впервые рассказали о потерях среди российских военных на территории Украины. Конкретную цифру представители министерства не назвали.
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