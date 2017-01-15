Кадыров заявил, что в Чечне задержан опасный террорист

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в регионе задержали опасного террориста, входившего в банду, которую якобы прямо из Сирии контролирует боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом пишет РИА "Новости".

Как рассказал Кадыров, террориста по имени Имран Дацаев удалось задержать в субботу, 14 января. Его поймали в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Дацаев хотел скрыться от полиции, но они смогли его блокировать. Тогда террорист бросил в них гранату.

Сотрудники правоохранительных органов смогли взять Дацаева живым.

