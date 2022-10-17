Один человек погиб и десять пострадали при падении военного самолёта в Ейске

По предварительной информации, один человек погиб и десять пострадали в результате крушения самолёта Су-34 в Ейске. Об этом пишет газета «Известия».

Президент России поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолёта в Ейске. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в город для оказания помощи.

Отмечается, что президент заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

По факту крушения самолёта Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Прокуратура Краснодарского края проводит проверку.

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Напомним, что военный самолёт упал рядом с жилым домом вечером 17 октября. Из доклада катапультировавшихся лётчиков стало известно, что причина падения — возгорание одного из двигателей при взлёте. После крушения во дворе одного из жилых кварталов в Ейске произошло воспламенение авиационного топлива.