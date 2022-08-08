Камчатскому миллиардеру дали девять месяцев условного срока за браконьерство и убийство по неосторожности

Камчатский миллиардер и бывший депутат «Единой России» Игорь Редькин приговорён к девяти месяцам условного срока и штрафу в размере 200 тысяч рублей за незаконную охоту и непреднамеренное убийство.

Инцидент произошёл 2 августа 2021 года. По данным следствия, Редькин принял 30-летнего мужчину за медведя и выстрелил в него. Пуля попала в живот, от полученного ранения мужчина скончался.

Ранее Редькин с карабином без специального разрешения охотился в лесу.

Миллиардер вину признал. Изначально следствие возбудило в отношении него дело по статье «Убийство», однако позднее статью переквалифицировали в «Причинение смерти по неосторожности».

В итоге мужчина избежал реального срока, пишет Mash.