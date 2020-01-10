Канада располагает информацией о том, что украинский самолет в Иране могли сбить

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо на встрече с журналистами рассказал, что власти страны располагают информацией о том, что самолет "Международных линий Украины" был сбит после вылета с аэропорта Тегерана, пишет ТАСС.

"У нас есть разведданные из многих источников, в том числе от разведок наших союзников и нашей собственной. Эти доказательства указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля – воздух", – отметил Трюдо.

Он добавил, что глава МИД Ирана намерен сотрудничать с Канадой в расследовании причин катастрофы. По его словам, канадские консулы будут допущены в страну для оказания помощи пострадавшим.

Напомним, что самолет, на борту которого находились 167 человек и 13 членов экипажа, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате аварии никто не выжил.