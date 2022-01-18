Канадский спецназ перебросили на Украину

Небольшую группу спецназа из Канады направили на Украину. Об этом сообщает Global News.

Собеседники канала заявили, что этот шаг направлен на “сдерживание российской агрессии и выявление путей поддержки украинского правительства”.

У канадских военных стоит две задачи. Первая – помочь в стабилизации обстановки в стране. Вторая – вывезти за её пределы канадских дипломатов.

Пока точно неизвестно, какое число военных прибыло на Украину и как долго они там пробудут.