Канадский спецназ перебросили на Украину
Военные должны вывезти дипломатов и стабилизировать обстановку в стране
18 января 2022, 10:50
Небольшую группу спецназа из Канады направили на Украину. Об этом сообщает Global News.
Собеседники канала заявили, что этот шаг направлен на “сдерживание российской агрессии и выявление путей поддержки украинского правительства”.
У канадских военных стоит две задачи. Первая – помочь в стабилизации обстановки в стране. Вторая – вывезти за её пределы канадских дипломатов.
Пока точно неизвестно, какое число военных прибыло на Украину и как долго они там пробудут.
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