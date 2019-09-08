Кандидат в депутаты скончался после спора с членами избиркома в Волгограде

Кандидат в депутаты Волгоградской областной Думы от партии КПРФ Вадим Чистяков умер после обхода избирательных участков, сообщает местный портал "В1.ру".

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Происшествия Россиянин пошел голосовать и умер на избирательном участке

"Объезжал избирательные участки. На одном из них он начал спорить с членами участковой избирательной комиссии, доказывать, что на участке есть нарушения. В какой-то момент ему стало плохо, вызвали скорую, но спасти его не удалось", – рассказали изданию в Сталинградском обкоме КПРФ.

Депутат областной думы Михаил Таранцов поведал подробности инцидента с 49-летним полковником в отставке.

"В последние несколько дней мы все были на нервах, Вадим жаловался на сердце. Утром он поехал на один из избирательных участков в школе № 91 – оттуда поступила информация о нарушениях. Затем он позвонил мне, сказал, что вроде бы разобрался. Съездил домой, вернулся в Краснооктябрьский район, доехал до Менделеева, 93. Там продовольственный магазин и аптека. Зашел в магазин, упал, и все".

Также сегодня на избирательном участке умер житель Курганской области, который пошел голосовать несмотря на плохое самочувствие.

8 сентября в России – единый день голосования. В Алтайском крае выборы дадут региону более 300 новых депутатов и сельских глав. В Республике Алтай голосуют за главу региона, а также жителям предстоит выбрать еще 41 депутата Госсобрания (30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий).