Карета скорой помощи сгорела дотла на алтайской трассе

Огонь охватил «буханку» прямо в пути

2 декабря 2022, 13:20, Илья Звягинцев

В Чарышском районе, неподалёку от села Маралиха, сгорела карета скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В социальных сетях пользователи опубликовали видео, на котором показали горящую открытым пламенем «буханку». Машина загорелась прямо в пути.

По словам очевидцев, в результате возгорания никто не пострадал, однако сам автомобиль выгорел полностью.

Причина возникновения пожара неизвестна.

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