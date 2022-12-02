Карета скорой помощи сгорела дотла на алтайской трассе

В Чарышском районе, неподалёку от села Маралиха, сгорела карета скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В социальных сетях пользователи опубликовали видео, на котором показали горящую открытым пламенем «буханку». Машина загорелась прямо в пути.

По словам очевидцев, в результате возгорания никто не пострадал, однако сам автомобиль выгорел полностью.

Причина возникновения пожара неизвестна.