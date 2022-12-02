Карета скорой помощи сгорела дотла на алтайской трассе
Огонь охватил «буханку» прямо в пути
2 декабря 2022, 13:20, Илья Звягинцев
В Чарышском районе, неподалёку от села Маралиха, сгорела карета скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
В социальных сетях пользователи опубликовали видео, на котором показали горящую открытым пламенем «буханку». Машина загорелась прямо в пути.
По словам очевидцев, в результате возгорания никто не пострадал, однако сам автомобиль выгорел полностью.
Причина возникновения пожара неизвестна.
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